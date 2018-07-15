Liberman: Hamas ağır bedel ödeyecek

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'ı tehdit ederek, 'ağır bir bedel ödeyecekler' dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail hava saldırıları ve Hamas tarafından İsrail'e atılan roketler üzerine konuştu.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına karşın Liberman, Hamas'ın "ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

İsrailli bakan, "fırtınalı bir haftasonu geçirdik ve önümüzdeki hafta daha fazla roket, insansız hava aracı, uçurtma kabul etmeyeceğimizi vurgulamamız önemli" diye konuştu.

İsrail saldırılarını öven bakan, "Hamas ağır darbe aldı. Saldırı için kullandıkları tünelleri yok ettik, üretim ve depolama tesislerini de imha ettik" ifadelerini kullandı.

Liberman, Hamas'ın attığı roketlerin yüzde 90'ının boş alana düştüğünü ya da havada imha edildiğini savundu.