İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail ordusunun verebilecekleri tüm emirlere hazır olduğunu belirterek, 'Bütün düşmanlarımızı yenebiliriz' diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "İsrail ordusu ona verebileceğimiz tüm görevlere hazır" dedi. Liberman, "Bütün düşmanlarımızı yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'yi ele geçirmesini konu alan bir askeri tatbikatta konuşan Liberman'a İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve İsrail Güney Kuvvetleri Komutanı Herzi Halevi eşlik etti.

İsrail'in güneyindeki tatbikatta konuşan İsrailli komutan Sagi Cohen, Gazze'ye yapılabilecek operasyonu değerlendirerek "Gazze'nin tamamının altında tüneller olduğunu anlıyoruz" dedi. Cohen, 2014'teki operasyonda bunun farkında olmadıklarını kabul etti.

Tatbikatın yıllık programın bir parçası olduğunu savunan İsrail ordusu, tatbikatın gerilim yüksekken yapılmasının rastlantı olduğunu öne sürüyor.