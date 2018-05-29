Le Point'ın 'Diktatör' kapağına 'taciz'

Son sayısının kapağına Erdoğan'ın 'Diktatör' başlığıyla taşıyan Fransız Le Point dergisi, Erdoğan yanlıları tarafından 'taciz' edildiklerini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Diktatör" başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisi, ülkedeki Erdoğan yanlıları tarafından "taciz" edildiklerini ve "korkutulmaya" çalışıldıklarını duyurdu.

Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklama yaparak, taciz "asla kabul edilemez" dedi.

Macron, Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden, "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür" mesajını paylaştı.

Derginin yayımlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalıştı. Pazar günü ise Valence şehrinde bir başka noktadaki reklam kapatılmak istendi.

Le Point dergisinden, gelişen olaylar üzerine yapılan açıklamada, "Bir haftadır sosyal medya üzerinden süren taciz, hakaret, korkutma ve anti-semit iftiralar sonrası AKP taraftarları, ifade özgürlüğünün sembollerine ve basın çeşitliliğine saldırmaya başladı." denildi.