Le Monde: BAE Tunus'ta darbe planlıyor

Le Monde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus İçişleri Bakanı Lütfi Brahem ile birlikte bir hükümet darbesi planladığını öne sürdü.

Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst seviyede istihbarat yetkilisi ile Tunus İçişleri Bakanı Lütfi Brahem'ın yakın geçmişte Cerbe adasında gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Haberde, Tunuslu istihbarat yetkilisinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 29 Mayıs’taki çağrısı ile Libya ile ilgili Paris’te yapılan zirveden dönüş sırasında Lütfi Brahem ile ilk görüşmesini yaptığına işaret edildi.

Görüşmede BAE yetkilileri, Tunus’ta Başbakan Yusuf el Şahid’in devrilerek yerine devrik lider Zeynedin El Abidin’in Savunma Bakanının getirilmesi ve Tunus Devlet Başkanı Baji Caid’in devrilerek yerine devlet başkanı olarak da Kemal Morjane’nin getirilmesini öngören bir yol haritasında anlaştıkları kaydedildi.

Le Monde’nun haberinde Lütfi İbrahim’in iktidarda olan Nahda Partisinin kurucularından olup iki yıl önce bu partiden istifa ederek kendi partisi Önce Tunus partisinin kurucusu Rıza Bilhal olmak üzere çok sayıda Tunuslu politikacılara yakın olduğuna işaret edildi.

Rıza Bilhal’ın önce Tunus partisinin ülkede siyasi yapıyı yeniden oluşturmak için BAE’den mali destek aldığı öne sürüldü.

BAE’nin önceki başkan Habib Burgiba’nın tecrit ettiği gibi iktidar partisi Nahda’yı siyasi hayattan silmeyi hedef aldığı kaydedilen haberde, ayrıca Cezayir ve Alman partilerinin darbe planını hükümet yetkililerine bildirdiği ifade edildi. Site, Tunus İçişleri Bakanının görevden alınmasını BAE yetkilisi ile Cerbe adasında yaptığı görüşmeye dayandırdı.

