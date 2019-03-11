Lavrov'un Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın için planlanan Türkiye ziyaretinin ertelendiği açıklandı. Lavrov ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 12-13 Mart'ta Antalya'da Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık etmesi bekleniyordu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 12 Mart için planlanan Türkiye ziyaretinin ertelendiği belirtildi.

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Lavrov'un 12 Mart için planlanan Türkiye ziyaretinin, Dışişleri Bakanı'nın çalışma programının değişmesi nedeniyle 18 Mart'a ertelendiği kaydedildi. Tarihin ertelenmesine Ankara ile anlaşarak karar verildiği de eklendi.

Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 12-13 Mart'ta Antalya'ya gelmesi bekleniyordu.

Sputnik'in aktardığına göre dışişleri bakanları, Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecekti.

Toplantının ertelenmesine ilişkin Türkiye tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

