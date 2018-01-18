Lavrov'dan nükleer anlaşma açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik tutumuna ilişkin "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına yönelik tutumunu eleştirdi.

Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde kitle imha silahlarının önlenmesinin görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yaptı.

AA'nın haberine göre, İran ile varılan nükleer anlaşmanın ABD yüzünden başarısız olmasının Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne de olumsuz mesaj göndereceğini ve bütün uluslararası anlaşmaları etkileyeceği uyarısında bulunan Lavrov, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.