Lavrov: Yeni bir Trump-Putin zirvesine hazırız

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Liderlerimiz yeniden görüşmeye ihtiyaç duyarlarsa, böyle bir görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Lavrov'a, ABD'nin Rusya'ya dönük yeni yaptırımlarının yarattığı ortamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir görüşmenin mümkün olup olmayacağı sorusunu yöneltti.

"Bize karşı dostane olmayan politikalar yürüten ülkeler de dâhil olmak üzere onlarla görüşmekten hiçbir zaman çekinmedik" diyen Lavrov, "Bu nedenle eğer liderlerimiz yeniden görüşmeye, bizce ABD ve Rusya’yı birleştirmesi gereken, ancak ABD’nin içindeki bazı çevrelerin ters tepkisine neden olan konulara dönmeye ihtiyaç duyarlarsa, böyle bir görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Lavrov, "ABD’nin karşılıklı çıkarlar dengesine istinaden, eşitliğin temelinde ve karşı tarafın görüşlerini dikkate alarak hareket etmeye hazır olması halinde en azından dışişleri bakanları düzeyinde biz, bu tür temasları genişletmeye hazırız" dedi.