Lavrov: Tahrir'uş-Şam'ı yok edeceğimizi Türkiye’ye söylemiştik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hey'et Tahrir'uş-Şam grubunun İdlib'deki saldırılarının sert bir biçimde bastırılacağını Türkiye’ye daha öncesinde belirttiklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Hey'et Tahrir'uş-Şam'ı kastederek “Türk meslektaşlarımızla ortak olarak, teröristlerin saldırganlıklarını durdurmak için bu bölgeden saldırı yaparlarsa, ciddi şekilde bastırılacaklarını açıkça belirttik. Bu yıl boyunca, bu provokasyonlar durmadı” dedi. Hey'et Tahrir'uş-Şam el-Nusra Cephesini de barındıran bir çatı grubu.

Lavrov, Türk meslektaşlarını “İdlib’in ateşkes rejiminin teröristleri kapsamadığı için yanıt vereceğimizi ve bu uygulamanın durduramayacağı” konusunda uyardığını söyledi.

Türk askerlerinin İdlib'deki varlığının cihatçıların saldırılarını durdurmadığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, Rus askeri yetkililerinin İdlib'deki duruma ilişkin olarak Türk meslektaşları ile her gün temas halinde olduklarını da belirtti.

Bakan, Rusya'nın İdlib'teki durumu yakından takip ettiğini vurguladı.

‘TÜRKİYE’YLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMA ATEŞKES GEREKTİRMİYOR’

Lavrov, "Operasyona son verilemez, zira İdlib hususundaki anlaşma teröristlere karşı ateşkes yapılmasını içermiyor" dedi.

Açıklama, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Suriye Hava Kuvvetleri'nin kuzeybatı Suriye'de bulunan Idlib'deki bir Türk askeri konvoyuna düzenlediği saldırısı nedeniyle Rusya ile temas halinde olduğu açıklamasının ardından geldi.

Çavuşoğlu açıklamasında "İdlib'de ateşkes sağlanması gerekiyor. Konvoyumuz yakın zamanda bir saldırı geçirdi. Hemen Rusya ile temas kurduk. İrtibat devam ediyor. İhtiyaç olursa, [Rusya Dışişleri Bakanı Sergei] Lavrov’la konuşacağım. Konvoyun misyonu operasyona yardımcı olmaktır Gözlem Noktası’nın Astana anlaşmaları kapsamında faaliyet gösteryordu" demişti.

LAVROV, ‘İDLİB’DE OLANLARI BELLİ BİR UZAKLIKTAN İZLEMİYORUZ’

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "İdlib’deki durumu sadece belli bir uzaklıktan izlemiyoruz, askerlerimiz orada sahada bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Lavrov’un söz konusu açıklamaları, Suriye devlet ajansı SANA’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki cihatçılara yardım etmek amacıyla Han Şeyhun'a mühimmat yüklü bir askeri konvoy gönderdiğini duyurmasını takiben yapıldı.

Türkiye konvoy saldırısından Rusya’yı sorumlu tutmuştu.