Lavrov: Suriyeli olmayan güçler İsrail sınırından bir an önce çekilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin güneyinde İsrail sınırındaki Suriyeli olmayan tüm güçlerin mümkün olan en kısa sürede çekilmesi gerektiğini açıkladı. Suudi gazetesi Şark el Avsat da Suriye Devlet Başkanı Esad’ın, İsrail’e 1974 angajman kurallarını tartışmaya hazır olduğunu bildirdiğini yazdı.

Suriye’nin güney sınırındaki İran yanlısı güçlerin çekilmesine ilişkin Rusya ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor.

Tass Haber Ajansı’nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da yaptığı açıklamada Suriye’nin güneyinde İsrail sınırındaki Suriyeli olmayan tüm güçlerin çekilmesinin en kısa sürede başlaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Primakov Okumaları Forumu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Lavrov, Suriye’nin güneybatısındaki gerilimi düşürme bölgesiyle ilgili anlaşmaları hatırlattı. Rusya, ABD ve Ürdün tarafından yapılan bu anlaşmaların İsrail'İn bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirten Lavrov, anlaşmaların tüm Suriyeli olmayan güçlerin bu bölgeden çekilmesini şart koştuğunu dile getirdi. Lavrov, “Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu. Lavrov, Ürdün ve ABD ile bu konuda işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

Rusya, Ürdün ve ABD tarafından Temmuz 2017’de kurulan gerilimi düşürme bölgesi Suriye’nin güneyindeki Dara, Kuneytra ve Süveyde bölgelerini kapsıyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin Dara’da özerk bölge kurmak isteyen El Nusra ve IŞİD’e destek verdiğini duyurmuştu.

Öte yandan Rusya ile İsrail'in İran'ın Suriye'deki askeri varlığı konusunda bir anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Suudi Arabistan gazetesi Şark El Avsat’ın haberine göre, Suriye İsrail’e 1974 angajman kurallarını tartışmaya hazır olduğunu bildirdi. Buna göre Golan Tepeleri’nin iki tarafında 10’ar kilometre tampon bölge oluşturulacak. Hizbullah sınırdan 25 kilometre içeri çekilecek.

Anlaşmanın İran askeri danışmanlarının Suriye'nin hava üslerinden çekilmesini de kapsadığı söyleniyor.