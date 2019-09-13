Lavrov: Suriye'de savaş sona erdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de savaşın sona erdiğini, ülkenin 'yavaş yavaş normal ve huzurlu bir hayata döndüğünü' söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki bazı bölgelerde hâlâ gerginlik olsa da savaşın “gerçekten” sona erdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya’nın Trud gazetesine verdiği demeçte, Suriye’nin “yavaş yavaş normal ve huzurlu bir hayata döndüğünü” söyledi.

Lavrov “Sadece Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan belli başlı bölgelerde gergin noktalar bulunuyor. Sözgelimi İdlib ve Fırat Nehri’nin doğusunda” dedi ve bu koşullar altında Suriye’deki krizin çözüm sürecinin desteklenmesinin başlıca görevler arasında yer aldığını belirtti.

Muhalifler de dahil olmak üzere, Rusya’nın Suriyeli taraflarla düzenli olarak temas kurulmasına büyük önem verdiğini söyleyen Lavrov, siyasi süreçte Suriye toplumundan her kesimin yer almaya çağırdığını kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov gazeteye verdiği demeçte, “Rusya Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması, terörün son kalıntılarının üstesinden gelinmesi, Suriyelilerin ülkelerine, ülkenin de Ortadoğu’daki istikrar ve güvenliğin teminatı olacak ‘Arap ailesine’ dönmesinden yana” dedi.