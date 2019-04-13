Lavrov: Suriye’de ABD ile çatışmasızlık mekanizması işliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de ABD ile Rusya arasında daha önceden kurulan çatışmasızlık mekanizmasının işlediğini söyledi. Rus bakan Washington ile başka alanlarda da diyaloğun gelişeceği mesajını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de ABD ile Rusya arasında daha önce varılan çatışmasızlık mekanizması anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve etkin bir biçimde yürütüldüğünü söyledi.

Rusya Dış Politika ve Savunma Politikaları Konseyi toplantısında konuşan Lavrov, Moskova ile Washington arasında tarafların çıkarlarının örtüştüğü bölgelerde işbirliği olduğunu kaydetti.

Uzun aradan sonra ABD ile “terörle mücadele” konusunda diyaloğun yeniden başladığını belirten Lavrov, iki ülke ordusu arasında Suriye’de çatışmasızlık mekanizmasının etkili bir biçimde işlediğini söyledi.

Lavrov ayrıca ABD ile Suriye’deki siyasi çözüm konusunda da diyalog halinde olduklarını belirtti.

Lavrov ABD ile Afganistan, Kore Yarımadası konusunda temas halinde olduklarını ve uzayda da işbirliğini sürdürdüklerini kaydetti.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Trump yönetimiyle özellikle Ortadoğu’daki hıristiyan ve diğer azınlıklar konusunda daha fazla işbirliği potansiyeli gördüklerini kaydetti.

Lavrov “Öyle görünüyor ki durum Washington ile diyaloğumuzun yoğunlaştığı bir istikamette gelişecek” diye konuştu.