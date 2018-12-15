Lavrov: Suriye anayasa komitesi gelecek hafta BM’ye sunulacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye anayasa komitesinin üye listesinin büyük ölçüde hazır olduğunu, gelecek hafta BM’ye sunulacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye anayasa komitesinin listesinin büyük ölçüde hazır olduğunu, komitenin taslak bileşiminin gelecek hafta Birleşmiş Milletler’e sunulacağını kaydetti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptığı açıklamada Lavrov, konuyu Türkiye ve İran dışişleri bakanlarıyla ele aldıklarını belirtti.

Lavrov, Astana sürecinin garantörleri olan üç ülke arasında, anayasa komitesi üyelerinin bileşimi konusunda bir anlaşmaya varıldığını, listenin genel hatlarıyla hazır olduğunu söyledi.

Suriye hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin yer alacağı komitenin üye listesi konusunda geçen ay yapılan toplantılarda anlaşmaya varılamamıştı.