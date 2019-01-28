Lavrov: Sınır güvenliği için Adana mutabakatı kullanılabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin çekilme kararı sonrasındaki koşullar altında 'Türkiye ve Suriye'nin 1998 tarihli Adana mutabakatını kullanmasını tamamen mümkün gördüklerini' açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin Adana mutabakatını sınır güvenliğinin sağlanması için kullanmasını mümkün gördüklerini söyledi.

Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 23 Ocak'ta Putin ile Erdoğan görüşmesinin ardından gündeme gelen Adana mutabakatının Ankara ve Şam tarafından sınır güvenliğinin sağlanmasını için kullanılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, "Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik sorunu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve sonrasında ABD'ye sadık alt birimlerin bu bölgelerden çekilecek olması nedeniyle doğdu. Bu koşullar altında vakum yaşanmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye ve Suriye'nin 1998 tarihli Adana mutabakatını kullanmasını tamamen mümkün görüyoruz" dedi.

'SURİYE HÜKÜMETİ DE HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI'

Lavrov, Suriye hükümetinin de sınır güvenliğinin sağlanması için bu mutabakat temelinde çalışmaya hazır olduğu açıklamasını yaptığının altını çizdi.

SURİYE DIŞİŞLERİ 'TÜRKİYE İHLAL EDİYOR' DEMİŞTİ

Adana mutabakatının gündeme gelmesinin ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Türkiye'nin 1998 tarihli Adana mutabakatını 7 yıldır ihlal ettiğini belirtmişti. Suriye resmi televizyonunda konuşan yetkili, mutabakatın yeniden etkinleştirilmesi için Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesi ve teröre desteğini sona erdirmesi gerektiğini dile getirmişti.

Erdoğan, cuma günü Erzurum'da yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde olası bir operasyona dayanak olarak Adana mutabakatını göstermiş, "Bizi birilerinin Suriye'ye davet etmesine gerek yok biz zaten 1998’de Adana mutabakatı ile bunu imza altına aldık" demişti.

