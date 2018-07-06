Lavrov: Rusya ve Çin nükleer anlaşmasını kurtarmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'le yaptığı görüşmelerin ardından, Rusya ve Çin'in 'nükleer anlaşmasını kurtarmak' istediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla nükleer anlaşmasının kaderine ilişkin toplantı yapacak.

RIA'nın haberine göre toplantı kapsamında Viyena'da bulunan Rusya ve Çin yetkilileri nükleer anlaşmasına dair ikili görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Lavrov, açıklamasında Rusya ve Çin'in nükleer anlaşmasını kurtarmak istediğini duyurdu.

Rus bakan, "Çinli ortaklarımız gibi biz de anlaşmanın tamamen korunup uygulanmasından yanayız. Durum kolay değil, ancak biz uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına bağlıyız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmasını tek taraflı olarak iptal etmişti.