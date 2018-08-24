Lavrov: Rusya ile Türkiye arasında vize rejimini basitleştirmek için anlaştık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara'nın vize rejimini basitleştirmek amacıyla bir danışma mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara'nın vize rejimini basitleştirmek amacıyla bir danışma mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya tarafı olarak farklı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin basitleştirilmesiyle ilgili müzakerelere hazır olduğumuzu teyit ettik ve en kısa sürede bu konuyu ele alacağız. Bu konuda anlaşmalar hazırlanması için danışma mekanizması kurulması konusunda mutabakat sağladık" dedi.

'İDLİB'İ TÜRKİYE İLE 2+2 FORMATINDA GÖRÜŞECEĞİZ'

Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlarının bugün Moskova'da Suriye'nin İdlib kentindeki durumu görüşmek üzere 2+2 formatında bir toplantı yapacağını belirtti.

Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının istihbarat kurumlarının katılımıyla İdlib'deki ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunu ele aldığını söyleyen Lavrov, dışişleri bakanları olarak savunma bakanlarıyla İdlib konulu bir toplantı yapacaklarının altını çizdi.

'SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ İÇİN ORTAK ÇABA SARF EDECEĞİZ'

Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi için ortak çaba sarf edeceğini de söyledi.

'İDLİB'DEKİ MİLİTANLAR SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR'

İdlib'deki militanların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dikkat çeken Lavrov, ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması ve sivillere yönelik risklerin en aza indirgenmesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Moskova ve Ankara, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesi için gerekli koşulları sağlamak için işbirliği yapacak. Bu süreçlerin ülkedeki duruma istikrar kazandırması, siyasi sürecin başlamasının önündeki sorunların çözümünü sağlaması amacıyla ortak çaba sarf edeceğiz. Planlarımız arasında Suriye topraklarında terörün kökünün kurutulması, barış ve istikrar sağlanması için ortak çaba sarf etmek de var."

PUTİN, ERDOĞAN, RUHANİ ARASINDA ÜÇLÜ ZİRVE

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak Astana formatındaki üçlü zirvenin tarihinin belli olduğunu ve kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti.