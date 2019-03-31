Lavrov, Rus askeri uzmanların Venezuela'da bulunmasının nedenini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uzmanların Venezuela'ya daha önce tedarik edilen askeri araçların bakımını yapmak üzere gittiğini belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uzmanların Venezuela'ya daha önce tedarik edilen askeri araçların bakımını yapmak üzere gittiğini belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programın konuğu olan Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki Rus askeri uzmanlara ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "Askerlerimizin, Venezuela parlamentosu tarafından onaylanan ve Venezuela Anayasası'na tamamen uygun olan hükümetler arası anlaşmaya istinaden tedarik ettiğimiz askeri araçların bakımını yapmak üzere bu ülkede tamamen meşru ve yasal şekilde bulunduğunu açıkladık" dedi.

Lavrov, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun daha kibar şekilde aynı çağrıyı yapmak için kendisini aradığını ve Rus Dışişleri'nin buna yanıt verdiğini de anımsattı.

Rusya'dan yaklaşık 100 askeri personelin cumartesi Karakas'a gitmesi sonrası konuşan Trump, Rus askerlerinin Venezuela'dan çıkması gerektiğini, bunun için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.