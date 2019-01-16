Lavrov, Putin-Erdoğan zirvesinin ana gündem maddesini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı, 23 Ocak'taki görüşmenin ana gündem maddesini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta yapacakları zirvede ana gündem maddesinin İdlib'deki durum ile iki ülke arasındaki İdlib anlaşmasının gidişatı olacağını söyledi.

Moskova'da 2018 yılının sonuçlarını değerlendirmek üzere büyük basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Putin ve Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Rusya'da yapacakları açıklanan zirve hakkında konuştu.

Lavrov, "Rusya ve Türkiye liderleri arasında yakın gelecekte bir temas kurulmasını bekliyoruz. Bu, halihazırda planlandı. İdlib'deki durum, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi olacak" dedi.

'BAŞTA İDLİB OLMAK ÜZERE SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLMELİ'

Lavrov, başta İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi olmak üzere Suriye'de terörle mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.