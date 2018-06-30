Lavrov: OPCW evrensel bir örgüt olmaktan çıkar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne suçu tayin etme hakkı verilmesi kararının çok tehlikeli bir adım olduğunu söyledi. Karar düzeltilmezse örgütün evrensel niteliğini yitireceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın zamana kadar Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) güvendiklerini ancak örgüt içinde anlaşmayı ihlal eden ciddi manipülasyonların gözlemlendiğini ve bunun tehlikeli bir adım olduğunu ifade etti.

İngiliz Channel 4 televizyonuna konuşan Lavrov, "Rusya OPCW'ye güveniyor mu?" sorusunu yanıtladı:

"Yakın zamana kadar güveniyorduk ama son zamanlarda örgüt içinde ciddi manipülasyonlar gözlemliyoruz. Geçtiğimiz günlerde İngiltere ve Fransa, üye ülkeleri özel toplantıya çağırdı ve oylama sonucu aslında anlaşmanın hükümlerini ihlal eden bir karar kabul ettiler. Bu karara göre teknik sekreterliğe suçu tayin etme hakkı verildi. Bu adımın iyi düşünülmediği kanısındayım, çünkü bu çok tehlikeli bir adım."

'OPCW'NİN SAYILI GÜNÜ KALIR'

Lavrov, anlaşma ciddi ihlallerle karşı karşıyayken endişe etmelerinin normal olduğunu belirterek, "Bu kararı sıfırlamaya çalışacağız çünkü bu karar, üye ülkelerin düzenli konferansına sunulacak. Ama eğer durumu düzeltmek mümkün olmayacaksa korkarım OPCW'nin sayılı günü kaldı. En azından artık evrensel bir örgüt olmaktan çıkacak" dedi.