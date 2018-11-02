Lavrov: Nükleer konusunda ABD ile müzakereye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin çekileceğini açıkladığı nükleer güçler anlaşmasını kurtarmak için Washington’la görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Lavrov, uzayın silahlandırılması tehlikesine de dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile nükleer silahlar ve füzeler konusunda yapılan anlaşmaları yenilemek için masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD’nin çekileceğini açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması’nı (INF) kurtarmak için Washington’la diyaloga hazır olduklarını söyleyen Lavrov, ancak ABD’nin kararının kesin olduğunu gördüklerini kaydetti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger’le görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya’nın Avrupa-Atlantik bölgesinde askeri riskleri en aza indirmek için sunduğu önerilerin halen masada olduğunu ve Moskova’nın ABD ile INF, Yeni START Anlaşmaları ve anti balistik füze anlaşmalarını korumak için görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

GERİ SAYIM BAŞLAYACAK

ABD’nin INF’den çekilme kararından üzüntü duyduklarını belirten Lavrov “Mevcut durumu konuşmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ama anladığımız kadarıyla ABD’nin kararı kesin. Yakında resmi olarak duyurulacak ve anlaşmanın ortadan kalkacağı altı aylık geri sayım başlayacak” dedi.



Stratejik silahların azaltılmasına ilişkin Yeni START anlaşmasının süresinin uzatılması için görüşmelere de açık olduklarını belirten Lavrov, ABD’nin 2001 yılında tek taraflı olarak çekildiği Anti-Balistik Füze Anlaşması’nın (ABM) da yeniden hayata geçirilmesi için diyalog içinde olmak istediklerini söyledi.

ABD ile silahların denetimi konusunda diplomatik kanalların eksikliğine değinen Rus Dışişleri Bakanı, diyalog kanallarını açık tutma konusunda Obama döneminde olduğu gibi Trump döneminde de defalarca girişimde bulunduklarını söyledi.

UZAYIN SİLAHLANDIRILMASINA KARŞI DİYALOG TEKLİFİ

Rusya’nın uzayın silahlandırılmasına karşı da diyalogdan yana olduğunu söyleyen Lavrov, ABD’deki ara seçimlerin ardından stratejik istikrar konusunda diyaloğun çeşitli formatlarda sürmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Uzayda silahlı karşı karşıya gelişlerden endişe duyduklarını belirten Lavrov, bu konunun profesyonel ve sorumlu bir müzakereyi gerektirdiğini ifade etti.

Rusya ve Çin’i uzayı silahlandırmakla suçlayan ABD Başkanı Trump, Haziran ayında ABD silahlı güçlerinin altıncı kolu olarak bir uzay gücü kurulması talimatı vermişti. Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1967’de imzalanan Dış Uzay Anlaşması, tarafların kitle imha silahlarını uzaya yerleştirmelerini ve Ay da dahil uzayda askeri üs kurmalarını yasaklıyor.

