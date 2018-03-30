Lavrov: Kürtler olmadan Suriye'de hiçbir ihtilaf çözülemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye’deki krizin çözümünün Kürtler olmadan imkânsız olduğunu belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Rus Bakan, “Suriyeli Kürtlerle ilişkilerimiz, Irak, İran Türkiye gibi diğer ülkelerde toplumun bir parçası olarak yaşayan Kürtlerle de olduğu gibi değişmedi. Kürt halkı olmadan bu bölgede, Kürtlerin yaşadığı ülkelerin topraklarında hiçbir ihtilafın çözülemeyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, Lavrov ayrıca ABD’nin Afrin'de Kürt meselesini spekülasyon konusu yapmaya çalıştığını da kaydetti.

'GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİNİN SAYISI ŞİMDİLİK DEĞİŞMEYECEK'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki gerilimi azaltma bölgelerinin sayısının arttırılmasının şimdilik planlanmadığını belirtti.

Lavrov, “Gerilimi azaltma bölgeleri, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki anlaşmaların bir sonucu olarak kalmaya devam ediyor, güneybatı bölgesi Rusya, ABD ve Ürdün’ün katılımıyla oluşturuldu. En azından bu aşamada bölgelerin sayısını arttırmak için herhangi bir planımız yok” diye konuştu.

'İDLİB’DEKİ DURUM 4 NİSAN’DA ELE ALINACAK'

Lavrov, İdlib’deki durumun da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 4 Nisan’da yapacakları zirvenin gündem konularından biri olacağını duyurdu.

Lavrov, “İdlib’de durum oldukça karmaşık. Orada şimdilik ciddi çatışmaların olmamasını umuyorum. Fakat bu konu, Ankara’da 4 Nisan’da gerçekleşecek olan zirvenin gündem konularından bir tanesi olacak” ifadelerini kullandı.

'ABD’NİN KÜRTLERLE GİRİŞTİĞİ ÇABA AFRİN’DE İZLEDİĞİMİZ SONUÇ OLDU'

Lavrov, Rusya’nın Afrin bölgesindeki sükûnetin Suriye’nin toprak bütünlüğü ilkesine uyularak sağlanmasından yana olduğunu belirtti.

Rus diplomat, “Amerikalı meslektaşlarımızın Kürt faktörünü spekülasyon konusu yapmaya çalışması, ayrıca Kürt oluşumları kullanarak bir çeşit sıhhi kordon oluşturma çabaları, şu anda Afrin’de izlediğimiz sonuca neden oldu. Çatışmanın taraflarının anlaşmaya varmaları konusunda ısrarcıyız ve Afrin’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü ilkesi tamamıyla korunarak normal hayata dönmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

'MİLİTANLARIN BÜYÜK BİR KISMI DOĞU GUTA’DAN TAHLİYE EDİLDİ'

Militanların büyük bir kısmının Doğu Guta’dan tahliye edildiğini söyleyen Lavrov, bu bölgenin neredeyse tümünün Suriye hükümet güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtti.

Lavrov, “Şu anda militanların büyük bir kısmı tahliye edilmiş durumda. Barışçıl yaşama dönülüyor, Doğu Guta’nın yaklaşık yüzde 90’ı hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) teröristlerin keyfi eylemlerinden zarar gören bölge halkının bir an önce evlerine geri dönmesi için sarf edilen ortak çabalara katılımını genişletmesini umarız” diye konuştu.

Rusya’nın insani yardım ulaştırarak ve BM’nin yardım konvoylarının geçişini sağlayarak bu konuda büyük bir uğraş verdiğine dikkat çeken Lavrov, ortak çalışmaların giderek daha etkili hale gelmesini umduklarını da sözlerine ekledi.

'ASTANA ÜÇLÜSÜ BM ÇATISI ALTINDA SİYASİ SÜRECE YARDIMDA KARARLI'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yapılan görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 4 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirecekleri zirvenin hazırlığında önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Rus diplomat, “(De Mistura ile) eylemlerimizi koordine etmeyi sürdürmemiz gerektiğini görüştük, 4 Nisan’da Ankara’da yapılacak, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin zirvesinden çıkacak sonuçlara göre nasıl bir çalışma yapacağımızı görüştük” dedi ve şöyle devam etti:

“Söz konusu zirvenin arifesinde, Astana üçlüsünün BM çatısı altında siyasi sürece yardım etme kararlılığını, ayrıca Rusya, Türkiye ve İran’ın terör örgütlerinin kalan kısmının yok edilmesindeki, gerilimi azaltma bölgelerinin işlevlerinin iyileştirilmesindeki, ateşkes düzeninin konsolidasyonu ve ivedi insani sorunların daha etkili şekilde çözülmesi için gerekli şartların oluşturulmasındaki rolünü dikkate alarak, sayın de Mistura ve ekibiyle mutabık kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

'AFRİN’DEKİ DURUMLA İLGİLİ TÜM TARAFLAR ARASINDA GÖRÜŞME YAPILMALI'

Lavrov, Suriye’nin Afrin bölgesindeki durumla ilgili tüm tarafların arasında görüşme yapılması gerektiğini belirtti.

Rus diplomat, “Tüm tarafların çatışmalara nasıl son verileceği, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine eksiksiz saygı gösterilerek normal yaşama dönüş sürecinin nasıl sağlanacağı konusunda tüm tarafların görüşmeye başlaması konusunda ısrarcıyız” ifadelerini kullandı.