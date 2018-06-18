Lavrov ile Pompeo, Suriye ve Kore'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefon görüşmesi yaparak Suriye ve Kore gündemlerini konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda Suriye ve Kuzey Kore gündemlerini görüştü.

Gün içerisinde ABD'nin Suriye Ordusu mevzilerini bombaladığı iddia edilmiş, Pentagon ise iddiaları yalanlayarak Deyrezzor'da gerçekleştiği söylenen saldırının kendileri tarafından yapılmadığını açıklamıştı.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong Un arasındaki diyalogda Pompeo önemli bir rol oynamış, KDHC Lideri'yle Trump'tan önce kendisi görüşmüştü. Sergey Lavrov da geçtiğimiz günlerde KDHC'ye giderek temaslarda bulunmuş, ziyareti sırasında Kim Jong Un ile de görüşmüştü.

