Lavrov: Çok kutuplu bir dünya düzeni şekilleniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz Channel 4 televizyonununa verdiği demecinde çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkmakta olduğunu belirterek 'Şu anda Batı sonrası dünya düzeninde olduğumuzu düşünüyorum. Bunun tarihi bir devir olduğunu söyleyebiliriz' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz basınına verdiği demeçte, şu anda çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkmakta olduğunu belirtip Batı'nın bu süreci durdurma ya da yavaşlatmaya yönelik girişimlerinin başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Lavrov İngiliz Channel 4 televizyonuna demecinde, "Şu anda Batı sonrası dünya düzeninde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Bunun tarihi bir devir olduğunu söyleyebiliriz" diye ekleyen Lavrov, "Kolektif Batı'nın 500 yıllık hegemonyasından sonra ekonomik, finansal ve siyasal olarak yeni güç noktaları olduğu gerçeğine uyum sağlamak çok kolay değil" ifadelerini kullandı.

YENİ DÜNYA DÜZENİNE ŞEKİL VEREN KİM?

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, yeni güç noktalarından kastının Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, bahsettiği yeni dünya düzenine şekil verenin Rusya olup olmadığı sorusunaysa, ‘yeni düzenin, tarih ve gelişimin ürünü olduğu' yanıtını verdi.

'YAPTIRIM VE GÜMRÜK VERGİLERİYLE YAVAŞLATAMAZLAR'

"Ekonomik ve finansal olarak güçlü olan bu ülkeleri kontrol altına alamazsınız. Dünya ticareti ve ekonomisindeki rollerini görmezden gelemezsiniz" diye devam eden Lavrov, yaptırım ve yeni gümrük vergileri gibi adımlarla bu süreci yavaşlatma girişimlerinin başarılı olmasının ihtimal dışı olduğunu vurguladı.

'AB, ABD'YE Mİ BAĞIMLI KALACAK, KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE Mİ DURACAK?'

Lavrov, AB'nin herhangi bir dünya düzeninin asli unsurlarından biri olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: "Fakat AB'nin, ABD'ye bağımlı kalmak ile kendi kendine yeten bir topluluk haline gelmek arasında bir seçim yapması gerekiyor."

'NATO'NUN KIRIP DÖKTÜKLERİNİ AB TEMİZLİYOR'

Ayrıca AB'nin karşı karşıya olduğu göçmen krizine atıfta bulunan Rus Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: "NATO Libya'yı bombalayıp bu ülkeyi, yasadışı göçmen dalgalarının içinden geçip Avrupa'ya yöneldiği kara bir deliğe çevirdi. Şimdi de NATO'nun kırıp döktüklerinin parçalarını AB temizliyor."