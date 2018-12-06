Lavrov: ABD'nin INF'yi 'gömme' girişimi, Avrupa-Atlantik için yeni riskler oluşturuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı 'gömme' girişiminin Avrupa-Atlantik için yeni riskler oluşturduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin çekileceğini açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) "gömme" girişiminin Avrupa-Atlantik için yeni riskler oluşturduğunu söyledi.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Lavrov, "NATO'nun umarsızca genişlemesi, İttifak'ın 'doğu kanadı' denilen bölgedeki varlığını artırması, Avrupa'ya ABD füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması, uydurma gerekçelerle gayrimeşru yaptırımlar uygulanması, Avrupa-Atlantik bölgesinde güven krizine yol açtı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin INF'yi "gömme" girişimi nedeniyle söz konusu bölgede yeni riskler doğduğunun altını çizen Lavrov, Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üye ülkelerin bu nedenle bugün bir özel açıklama kabul ettiğini ve bunun AGİT belgesi olarak dağıtıldığını ifade etti.

'UKRAYNA'DAKİ DARBENİN DESTEKLENMESİ BUNUN EN AÇIK KANITI'

Üstünlük kurmayı amaçlayan bir grup ülkenin şantaj, baskı, tehdit yöntemine başvurduğunu, iç işlerine yönelik kaba müdahalelerden kaçınmadığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'daki devlet darbesinin desteklenmesi ve Makedonya'ya uygulanan benzeri görülmemiş baskı, bunun en açık kanıtı" diye konuştu.

