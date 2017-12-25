Lavrov: ABD ve Rusya arasında 'Demir Perde' yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a göre Rusya ve ABD arasında yeni bir "Demir Perde" tanımlamasını gerektirecek bir durum yok.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Demir Perde kavramının Rusya-ABD ilişkilerini tanımlamak için kullanılmasını uygun görmüyorum" dedi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye dün konuşan Lavrov, önemli açıklamalarda bulundu.

"MCCARTHY'CİLİK YÜKSELİYOR"

Lavrov, "Fakat ne yazık ki Amerikan yönetiminin attığı bazı adımlar, Rusya-ABD ilişkilerinin daha iyi hale gelmesine yardımcı olmuyor. ABD'de yeni bir McCarthycilik yükselmekteyken, aynı zamanda iki ülkenin ilişkilerinin gelecekte daha iyi olacağına dair iyimserlik de mevcut. Kişisel olarak eminim, Senatör Joseph McCarthy'de olduğu gibi herkes bu cadı avından yorulacak ve ikili ilişkiler düzelecek" ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'yle yaşanan büyükelçi krizlerine dair de, "Dışişleri görevlilerimizin karşılıklı diyaloğun temel ilkelerine dayanarak yeniden Washington'a dönmesi konusundaki mücadelemize azimle devam edeceğiz, bu pozisyonumuzu koruyacağız" dedi.

"KDHC'YE YÖNELİK PLANLANAN ABLUKA TEHLİKELİ"

Moskova'nın acil sorunlara odaklandığını ifade eden Lavrov, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) hakkında da açıklama yaptı. KDHC'nin nükleer güç olma yolundaki isteğini hiçbir zaman hoş karşılamayacaklarını belirten Lavrov, KDHC üzerinde kurulmaya çalışılan ablukanın da tehlikeli olacağını vurguladı.

"Kırmızı çizgiler çekmek ve Pyongyang'ı cezalandırmak yerine, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak gerekir" diyen Lavrov, bazı ülkelerin KDHC'ye yönelik abluka için destek çıktığını, bunun "gerçek bir felaket" olacağını söyledi.