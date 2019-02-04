Lavrov: ABD tüm silah kontrol sistemlerini ortadan kaldırma politikası izliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin tüm silah kontrol sistemlerini ortadan kaldırma politikası izlediğini belirterek bunun 'üzüntü verici' olduğunu söyledi. ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesine teknik ve askeri olarak karşılık vereceklerini belirten Lavrov ancak bunun yeni bir Soğuk Savaş'a yol açacağını sanmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’i ziyaretinde ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin yeni bir Soğuk Savaş’ın habercisi olmadığı açıklamasında bulundu.

Bişkek’teki Kırgız-Rus Slav Üniversitesi'nde öğrencilere hitap eden Lavrov, "Soğuk Savaş yaşanmasının söz konusu olacağını sanmıyorum. Yeni bir dönem başladı ve bu dönemde ABD, tüm silah kontrol sistemini, stratejik saldırı silahlarını kısıtlama sistemini ortadan kaldırma politikası izliyor. Bu üzüntü verici" dedi.

Sputnik’in aktardığına göre Lavrov, silahlanma yarışına girme amacında olmadıklarını ve ABD'nin INF'den çekilmesinden kaynaklanan tehditlere askeri ve teknik araçlarla karşı koyacaklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Soğuk Savaş döneminin karakteristik özelliklerinden biri olan silahlanma yarışına girme amacımız yok, Devlet Başkanı (Vladimir Putin), bunu çok açık bir şekilde belirtti. ABD'nin INF'den çekilmesinden kaynaklanan tehditlere askeri ve teknik araçlarla mutlaka yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ABD AFGANİSTAN'DAKİ GÖRÜŞMELERİ TÜMÜYLE KONTROLÜ ALTINA ALMAK İSTİYOR'

TASS'ın haberine göre, Lavrov, ABD’nin Afganistan’da Taliban’la yürüttüğü barış görüşmelerine de değindi. Lavrov, Afganistan hükümetiyle Taliban arasında görüşmelerin kaçınılmaz olduğunu belirterek Washington’un müzakerelerin tüm kontrolünü elinde tutmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov ABD’nin görüşmeleri gizlilikle yürüterek bölgedeki ülkeleri karanlıkta bıraktığını dile getirdi.

Rusya’nın Afganistan’da iç diyalog çağrısında bulunduğunu belirten Lavrov, Moskova’da konuyla ilgili yapılan toplantılara ABD’nin de davet edildiğini ancak Washington’un “daha az katılımlı toplantıları tercih ettiğini” söyledi.