Lavrov: ABD stratejik silahları azaltma anlaşmasının iptaline hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Rusya’yı suçlayarak Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’ndan da çıkmanın zeminini hazırladığını söyledi. Lavrov, el konulan gemilerdeki Ukrayna askerlerinin akıbetiyle ilgili de konuştu.

ABD’nin Rusya ile 1987 tarihli Orta Menzilli Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çıkma gerekçesi olarak Moskova'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair iddialara Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan yanıt geldi.

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergey Lavrov, Ukrayna gerilimi, ABD’nin INF anlaşmasından çekilmesi ve Kanada’da tutuklanan Huawei’nin Mali İşler Direktörü ile ilgili konuştu.

Lavrov, ABD’nin Rusya’nın 9M729 adlı füze sistemiyle INF anlaşmasını ihlal ettiğine dair iddialarının “temelsiz” olduğunu dile getirdi.

Sözkonusu füzelerin menzilinin INF anlaşmasında belirtilen şartlara uygun olduğunu ifade eden Lavrov, konuyla ilgili bir NATO-Rusya konseyi toplanması önerisinde bulunduklarını ancak ABD’nin bu inisiyatife karşı çıktığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD’nin INF anlaşmasını tartışmaya açarak Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (NEW START) anlaşmasından da çekilmenin zeminini yaratmaya çalıştığını ifade etti.

UKRAYNA ASKERLERİ YARGILANACAK

Lavrov, Rusya'nın alıkoyduğu Ukrayna savaş gemilerindeki askerlerin akıbetinin ancak yargı sürecinin sonunda belli olacağını söyledi. Kanada'da tutuklanan Çin şirketi Huawei’nin Mali Direktörü hakkında da konuşan Lavrov, tutuklama kararını ABD'nin kibirli politikalarının kanıtı olarak niteledi.