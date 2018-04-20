Lavrov: ABD kırmızı çizgimizi aşmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye saldırısı sırasında Rusya'nın "kırmızı çizgileri"ni geçmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısı hakkında konuştu. Lavrov “Troyka’nın (ABD, Fransa, İngiltere) planları uygulamaya geçmeden önce Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, koalisyonun eylemleri nedeniyle Rus askerlerinin zarar görmesi halinde, cevabımızın sert ve açık olacağını belirtmişti" dedi. Uyarılarının dikkate alındığını belirten Lavrov "Daha sonra ordu liderleri düzeyinde, generaller düzeyinde, bizim temsilcilerimiz ve koalisyonun komutanları arasında temaslar gerçekleşti. Bu temaslar sırasında onlara kırmızı çizgilerimizin neler olduğu anlatıldı, buna coğrafi anlamda, karadaki kırmızı çizgiler de dahil. Sonuçlar da bu kırmızı çizgilerin geçilmediğini gösteriyor" sözlerini kullandı.