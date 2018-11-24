Lavrov: ABD, IŞİD’i müttefiki gibi görüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’de iktidarı değiştirmek için IŞİD’i neredeyse bir müttefik gibi gördüğünü söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki varlığının bahanesi olarak IŞİD’i kullandığını, IŞİD’i Suriye’de rejimi değiştirmek konusunda neredeyse bir müttefik gibi gördüğünü söyledi.

Lavrov, ABD’nin Suriye’deki asıl amacının hâlâ “teröristleri yenmek” değil rejimi değiştirmek olmaya devam ettiğini belirtti.

Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Lavrov şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı IŞİD'in tamamen yenilmediğini ve IŞİD'i yenmenin temel koşulunun Suriye'de rejim değişikliği ve İran güçlerinin ülkeden çekilmesi olduğunu açıkladı. Bu benim şu varsayımımı doğruluyor: Amerikalılar IŞİD'i Suriye'deki varlıkları için bir bahane ve Suriye rejimine karşı savaşta neredeyse bir müttefik olarak görüyorlar. Bir başka deyişle asıl iş rejim değişikliği, IŞİD'i yenmek değil."

İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın “Rusya IŞİD’den daha büyük tehdit” açıklamasıyla ilgili ise Lavrov, Rusya’nın kimsenin “entelektüel kapasitesini ortaya koymasına engel olamayacağı” yorumunda bulundu.

