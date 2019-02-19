Lavrov: ABD Fırat’ın doğusunda bir sözde devlet kurmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’yi bölerek Fırat’ın doğusunda bir sözde devlet kurmayı amaçladığını söyledi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ABD'nin eylemleri sonucunda giderek zorlaştığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığını vurguladı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Moskova'da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik’in haberine göre, ABD’nin Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak istediğini ve bunun için halihazırda aktif olarak kaynak aktarıldığını söyleyen Lavrov, "Giderek daha aşikar olduğu üzere, ABD'nin amacı Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak. Müttefiklerini Suriye'nin bu bölgesinde altyapının geliştirilmesi için ödeme yapmaya zorlamak da dahil olmak üzere, bunun için halihazırda aktif şekilde kaynak aktarıyorlar. Aynı zamanda Washington, müttefiklerinin Suriye'nin geri kalan kısmında altyapının yeniden inşasına kaynak aktarmalarını yasaklıyor" dedi.