Lavrov: ABD çatışmaların sürmesi için militanları eğitiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de çatışmaların devam etmesi için ülkenin güneyinde kendi kontrolünde bulunan Tanf yakınında militanlara eğitim verdiğini söyledi.

Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’de çatışmaların sürmesi için kendi kontrolündeki Tanf yakınlarında militanlara eğitim verdiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Lavrov “ABD'nin tek taraflı olarak kendi bölgesi ilan ettiği Tanf ve Rukban sığınmacı kampı çevresinde militanların eğitilmesi de dahil çok tuhaf şeyler oluyor. Bu eğitimin amacı, ateşkes anlaşmalarına rağmen militanların silahlı faaliyetlere devam etmesini sağlamak” dedi.

Lavrov, ABD'nin Rukban sığınmacı kampına insani yardım ulaştırılmasını engellediğini kaydetti.

Lavrov, "ABD, çok uzun süre boyunca insani yardım konvoylarının Rukban kampına erişimini engelledi. Bunun için Suriye hükümetinin izin vermediğini öne sürdüler. Bu doğru değil. Suriye hükümetiyle insani kuruluşlar arasında tüm sorunlar çözüldü ancak ABD, insani yardımların kampa ulaştırılması için yeterli güvenlik garantisi vermiyor" diye konuştu.

'ABD FİİLEN SURİYE'NİN BÖLÜNMESİ YÖNÜNDE HAREKET EDİYOR'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalya’da yayımlanan Panorama dergisine yaptığı açıklamalarda da, ABD'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda aktif bir şekilde yerleşmeye devam ettiğini, fiilen Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ettiğini söyledi.

Lavrov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray yeminlerle Suriye'deki hedeflerinin ülkedeki teröristleri kovmak olduğunu söylese de, ABD sahada aktif bir şekilde Fırat Nehri'nin doğusunda yerleşmeye devam ediyor, fiilen Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ediyor. Bunlar da ABD'nin bazı müttefiklerini cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'RUSYA KÜRTLERİN SURİYE'NİN GELECEĞİNİN BELİRLENMESİNDE YER ALMASINI İSTİYOR'

Panorama dergisinin yönelttiği “Neden herkes Suriye'deki Kürtleri kullanıp bir kenara atıyor?” sorusuna yanıt olarak da Lavrov “Bu tür bir genellemeyi kabul etmem zor. Her ülke bu şekilde davranmıyor. Örneğin Rusya, Suriye krizinde hiçbir tarafı kendi menfaatleri için kullanmadı ve kullanmıyor” dedi. Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu soruyu bize değil, koruma vaat ederek ayrılıkçı duyguları körükleyen, Suriye hükümetinin ülkenin büyük bölümünde kontrol sağlamasını engelleyen, Kürtleri tek taraflı olarak 'federasyon' ilan etmeye teşvik eden ve Suriye hükümetinin yetki alanına giren işlevlere sahip silahlı yapılar kurma çalışmaları yapan taraflara sorun.” Lavrov, Rusya'nın Kürtlerin Suriye'nin geleceğinin belirlenmesinde yer almasının gerektiğine inandığını ve bu tutumun değişmediğini sözlerine ekledi.