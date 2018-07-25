Laos'ta baraj çökmesi sonucu 19 kişi öldü, binlercesi mahsur kaldı

Güney Asya ülkesi Laos'ta yapımı devam eden barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 19'a yükselirken, 3 binden fazla kişi kurtarılmayı bekliyor. Ürettiği elektiriğin üçte ikisini ihraç eden Laos'ta onlarca barajın yapımına büyük bir hızla devam ediliyor. Geçen yıl da bir barajın çöktüğü ülkede hidroelektrik santrallerin ekosistemi daha da kırılgan hale getirdiği belirtiliyor.

Laos’ta inşaat halindeki bir barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı yerel kaynaklara göre 19 kişi olarak duyurulurken, 3 binden fazla kişinin de kurtarılmayı beklediği açıklandı. Boşalan baraj sularının yol açtığı selde daha önce yüzlerce kişinin kaybolduğu duyurulmuştu. Olayın gerçekleştiği bölgenin denizle bağlantısının bulunmamasının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtliyor. En az yedi köyün sular altından kaldığı faciada 6 binden fazla kişinin evsiz kaldığı kaydedildi.

Yapımına 2013 yılında başlanan barajın önümüzdeki yıl açılması planlanıyordu. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Güney Asya ülkesi, uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı bir dizi baraj projesi ile komşu ülkelere enerji ihracatını artıracaktı. Bölgedeki nehir ekosisteminin kırılganlığına dikkat çeken çevreci gruplar ise hızla inşa edilmeye çalışılan barajların ağır sonuçları olacağına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl da 15 megawatt kapasiteli bir barajın çökmesi sonucu pek tarım alanı sular altında kalmıştı. Faciadan muson mevsimine denk gelen şiddetli yağışları sorumlu tutan firma, çökme riski fark edildiğinde 12 köyün tahliyesi için uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

Şimdiye kadar 11 barajın tamamlandığı Laos’ta 11 barajın da yapımına devam ediliyor. Toplam 39 hidroelektrik santralin bulunduğu ülkede uzun vadede 53 barajın daha yapılması planlanıyor. 2040 yılında tamamlanması beklenen projenin gıda güvenliği ve tarımsal verimliliği düşüreceği, balıkçılığı yüzde 40 oranında azaltacağı belirtiliyor.