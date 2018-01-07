Kuzey Kıbrıs'ta seçim günü: Sandıklar kapandı

14'üncü kez milletvekillerini belirlemek için seçimlere giden Kuzey Kıbrıs'ta, oy verme işlemi 18:00 itibariyle son buldu.

Kuzey Kıbrıslılar, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy verme işleminin 18:00 itibariyle son bulduğu ülkede, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt’tan 4, Lefke'den 2 ve İskele’den de 5 milletvekilliği için mücadele etti. Ülkede kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 719 sandık bulunurken, Yüksek Seçim Kurulu, saat 16:00 itibarıyla seçime katılım oranlarını açıkladı. YSK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ülke genelinde seçimlere katılım oranı yüzde 54,6 olarak açıklandı.

