Kuzey Kıbrıs'ta mühimmat deposunda patlamalar: Yaralılar var

Kuzey Kıbrıs'ta bir askeri mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu yaralılar olduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentindeki askeri bölgede bir mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldi.

Girne Çatalköy'de askeri bölgede cephanelikte çıkan yangının ardından meydana gelen patlamalar nedeniyle bölgenin yakınlarında bulunan 5 yıldızlı bir otelin tahliye edildiği belirtildi. Bölgedeki birçok köyde hissedilen patlamaların kilometrelerce öteden duyulduğu belirtiliyor.

AKINCI: YARALILAR VAR

Yerel basında yer alan haberlere göre bölgeye giden Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı patlamalar sonucu yaralıların olduğunu, can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay olayla ilgili ilk açıklamasında “Girne’nin doğusunda kısa bir süre önce maalesef askeri bölge içerisinde bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir" dedi.

BÖLGEYE GİRİŞLER KAPATILDI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Özersay daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu anda yangın cephanelik bölgesinde içten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalıdır, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir olarak kesildi. İlk belirlemeye göre can kaybı yoktur, ilk patlamada camlar parçalandığı için bazı cam kesikleri olan bireyler var ancak o noktada ambulans mevcut. Arapköy’deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşaltmış durumdadırlar ancak oraya dönük ilerleyen bir yangın mevcut değildir. Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur" dedi.