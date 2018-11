Kuzey Kıbrıs'ın sağcı partisinden Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin yaptığı sert açıklamalara, Kuzey Kıbrıs'ın sağcı partisinden destek gecikmedi.

Erdoğan bugün Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreninde konuşmuş, "Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz ya da Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz... Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız" demişti.

Kuzey Kıbrıs'ın sağcı partisi Ulusal Birlik Parisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar da Erdoğan'dan aşağı kalmadı. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetiminin de hakları olduğunu vurgulayan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

'HER TAHRİK MİSLİ İLE KARŞILIK BULMALI'

"Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları konusunda gerçekçi ve geçerli her yol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’ye çıkar. Rum-Yunan ikilisi ile onları destekleyenler, hem bu gerçekleri hem de Türkiye ile KKTC’nin hidrokarbon yataklarını kendilerine kaptırmama konusundaki kararlılığını görerek; akıl ve mantık yoluna gelmelidir. Yok gelmiyorlarsa, Rum-Yunan ikilisini kazılarına kazılarla yanıt verilmeli, atacakları her yanlış adım, yapacakları her tahrik misli ile karşılık bulmalıdır.

"Kıbrıs Türk halkının devletteki haklarını,1963 yılında yaptıkları silahlı saldırılar ve Enosis girişimi ile gasp eden Rum-Yunan ikilisine hidrokarbon yatakları üzerindeki haklarımızı benzer oldu - bittilerle ele geçirebileceğini, aleyhimize kullanabileceğini zannediyorsa kendisine gereken yanıt anladığı dilden verilmelidir."