Kuzey Kıbrıs'ın sağcı partisinden Erdoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin yaptığı sert açıklamalara, Kuzey Kıbrıs'ın sağcı partisinden destek gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin yaptığı sert açıklamalara, Kuzey Kıbrıs'ın sağcı partisinden destek gecikmedi.

Erdoğan bugün Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreninde konuşmuş, "Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz ya da Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarının adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmeyeceğiz... Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız" demişti.

Kuzey Kıbrıs'ın sağcı partisi Ulusal Birlik Parisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar da Erdoğan'dan aşağı kalmadı. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetiminin de hakları olduğunu vurgulayan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının sağlıklı paylaşımı söz konusu olamaz. Türkiye ve KKTC ile işbirliği yapılmadan bölgede ortaya çıkacak doğal gazın geçerli bedellerle bölge ve dünya piyasaları ile buluşması, gerçekçi bir fiyattan satılması mümkün değildir.

'HER TAHRİK MİSLİ İLE KARŞILIK BULMALI'

"Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları konusunda gerçekçi ve geçerli her yol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’ye çıkar. Rum-Yunan ikilisi ile onları destekleyenler, hem bu gerçekleri hem de Türkiye ile KKTC’nin hidrokarbon yataklarını kendilerine kaptırmama konusundaki kararlılığını görerek; akıl ve mantık yoluna gelmelidir. Yok gelmiyorlarsa, Rum-Yunan ikilisini kazılarına kazılarla yanıt verilmeli, atacakları her yanlış adım, yapacakları her tahrik misli ile karşılık bulmalıdır. "Kıbrıs Türk halkının devletteki haklarını,1963 yılında yaptıkları silahlı saldırılar ve Enosis girişimi ile gasp eden Rum-Yunan ikilisine hidrokarbon yatakları üzerindeki haklarımızı benzer oldu - bittilerle ele geçirebileceğini, aleyhimize kullanabileceğini zannediyorsa kendisine gereken yanıt anladığı dilden verilmelidir."

DOĞU AKDENİZ'DE HİDROKARBON GERİLİMİ

Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon rezervlerinin çıkarılması konusunda, zaman zaman İsrail, Yunanistan, İtalya ve ABD'nin de parçası olduğu gerilimler yaşanıyor.

Birkaç yıl öncesine kadar hidrokarbon rezervlerinin Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm adına gerçek bir fırsat sunacağına dair umut vardı. Fakat bu iyimserlik, Kıbrıs'ta hem Türk hem de Rum yönetiminin tek taraflı keşif ve sondaj operasyonlarıyla ortadan kalktı.

Gerilimi tırmandıran son gelişme ise, Türkiye’nin ilk derin deniz sondaj gemisi Fatih'in Akdeniz'de, savaş gemisi eşliğinde petrol ve doğalgaz sondaj çalışmalarına başlayacağının duyurulması oldu.