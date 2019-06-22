Kuzey Kıbrıs'ın Maraş hamlesi yönetimi ikiye böldü

Kuzey Kıbrıs, 1974 yılından bu yana Türk askeri kontrolünde kapalı tutulan Maraş'a (Varosha) yönelik 'Türkiye ile diyalog içerisinde' kapsamlı bir envanter çalışması başlatıldığını duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu adımdan haberdar edilmediği ortaya çıktı.

Kıbrıs’ta 1974’ten beri Türk askeri kontrolünde kapalı tutulan ve "Hayalet Kent" olarak anılan Maraş’a (Varosha) yönelik Kuzey Kıbrıs hükümetinin adımı tartışma yarattı.

Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde "Kapalı Maraş için uzman bir ekip kurularak bilimsel bir envanter çalışması yapılması" kararı alındı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından açıklanan karar ile Maraş'ta bulunan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülkler gibi çok sayıda unsuru içeren kapsamlı bir envanter çalışması başlatılacak.

CUMHURBAŞKANI'NA HABER VERİLMEMİŞ

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Maraş kararından haberdar olmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise sert tepki gösterdi.

Maraş'a yönelik girişimden Başbakanın açıklamaları ile haberdar olduğunu belirten Akıncı, "Görülüyor ki Cumhurbaşkanı’nı bypass etme çabası var. Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir. Onun için her kim ki yanlış yapıyor bu konuda ondan vazgeçmesi gerekir” dedi.

'TÜRKİYE İLE DİYALOG KURULMUŞ'

Başbakan Ersin Tatar’ın, “Türkiye ile diyalog içinde Maraş açılımı yapıldı” açıklamasına atıf yapan Akıncı, “Maraş ile ilgili hükümet kararında Cumhurbaşkanlığı’nın dışlanması vahim bir durumdur” dedi.

Ayrıca Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın kendisini bilgilendirmeden Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis ile yemekte buluştuğunu belirten Akıncı, “Konu yemeğin yenmesi değil, gizlenmesidir” şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGE İLE İLİŞKİLERİ ZAYIFLIYOR'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yükselen hidrokarbon gerilimi neticesinde bölgeye ikinci gemiyi gönderdiğini hatırlatan Mustafa Akıncı, "Bu gidişi tersine çevirmek mümkün” dedi. Akıncı ayrıca Türkiye'nin bölgede yer alan Mısır ve İsrail gibi ülkelerle bozulan ilişkilerine dikkat çekerek "Türkiye’nin bölgemizde zayıflayan ilişkileri söz konusu. Bu bizim arzuladığımız bir durum değil. Azerbaycan’a bile Cumhurbaşkanı olarak gidemedik” dedi.

MARAŞ DAVASI 30 TEMMUZ'DA

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenen "Yeşil Hat" içerisinde yer alan Maraş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Türkiye aleyhine karar vermişti. K.V. Mediterranean Tours Ltd. adlı bir şirket'in Maraş'ta bulunduğunu ileri sürdüğü mülkleri için açtığı dava geçtiğimiz hafta görüldü ve AİHM tarafından 30 Temmuz'a ertelendi.