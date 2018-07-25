Kuzey Kıbrıs manşetlerinde Yunanistan yangını

Kuzey Kıbrıs gazeteleri Yunanistan'da yaşanan yangın faciasını bugün manşetten gördü. Havadis gazetesi 'Acınız acımızdır' derken, Afrika gazetesi 'Yandı mı yakıldı mı? Atina'yı yaktılar' manşetiyle çıktı.

Kuzey Kıbrıs'ta çıkan gazeteler de Yunanistan'daki büyük yangın faciasını bugünkü sayılarında manşetten gördü.

Kuzey Kıbrıs gazetelerinden Havadis, yarısı Yunanca yarısı Türkçe bir manşetle çıktı: "Ο πόνος σας acımızdır" (Αcınız acımızdır).

Afrika gazetesiyse manşetinde "Yandı mı yakıldı mı? Atina’yı yaktılar" ifadelerine yer verdi.

Yenidüzen gazetesi "Yunanistan’la yüreğimiz yandı" derken, Kıbrıs gazetesi "Bu ne büyük felaket böyle?", Halkın Sesi ise "Yunanistan cehennem gibi" manşetleriyle çıktı.