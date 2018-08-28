Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı'nda grev: Uçuşlar durdu

Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı'nda kulede çalışan hava kontrolörleri ek mesai ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş bırakma eylemi başlattı. Havalimanında saat 19.00'dan itibaren uçuşlar durdu.

Kuzey Kıbrıs'ta ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine Ercan Havalimanı'nda kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren havalimanına inişler ve kalkışlar durduruldu. Ada’da sadece "acil ve askeri uçuşlara" hizmet verilebiliyor.

Bakanlar Kurulu’nun sorun çözülmezse Türkiye’den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alacağı ileri sürüldü.

SENDİKA BAŞBAKANLIK'TA TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada "Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek" dedi.