Kuzey Kıbrıs basınına konuşan yetkili: Türkiye'nin doğalgaz bulduğu doğru

Rum basınında yer alan Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih’in Kıbrıs sularında yaklaşık 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğuna ilişkin iddia, Kuzey Kıbrıs basınına konuşan bir yetkili tarafından 'kısmen' doğrulandı.

Rum gazetesi Fileleftheros'un Türk sondaj gemisi Fatih'in Baf açıklarında 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiği iddiası Kuzey Kıbrıslı Kıbrıs Postası gazetesine konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak tarafından "kısmen" doğrulandı. Gazetenin aktardığı kaynak, “Türkiye’nin bir şeyler bulduğu doğru” açıklamasında bulundu. Bahsi geçen yetkili, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye’ye arama yapma konusunda lisans verdiğini, resmi açıklamanın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılabileceğini belirtti. Bulunan rezervin miktarına ilişkin ayrıntı verilmedi.