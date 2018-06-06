Kuzey Kıbrıs, Afrika gazetesi davası yargıcının istifasını tartışıyor

Kuzey Kıbrıs'ta yayımlanan Afrika gazetesine saldırıyla ilgili suçlu bulunanların serbest bırakılmasının ardından, davaya bakan yargıç da baskılar nedeniyle istifa etti. Yargıç Reynar dava sürecini 'kara bir leke' olarak tanımladı, KTÖS'den yapılan açıklamada da Türkiye'nin Kıbrıs'taki yargıya müdahalesine sert tepki gösterildi.

Kuzey Kıbrıs'ta yayımlanan Afrika gazetesine saldırıyla ilgili davaya bakan yargıç, yaşanan hukuksal sürecin ülkenin tarihine kara bir leke olarak geçtiğini açıklayarak istifa etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, istifa gerekçesinde "22 Ocak olayları olarak bilinen Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı davasında Yüksek Mahkeme ölüm tehditleri aldığım yönündeki haberlere ve diğer haberlere ilişkin açıklama yapmayarak suskunluğu seçmiştir" dedi.

MAHKEME KARARI HİÇE SAYILDI

24 Mayıs tarihinden itibaren görevi bıraktığını açıklayan Reynar, mahkeme üzerinde kurulmaya çalışılan baskıya ve kendisine yönelik hakaretlere tüm kurumların sessiz kaldığının altını çizdi. Reynar şu ifadeleri kullandı:

Bu davanın yargıcı olarak dava sürecinde yaşanan hukuksal sürecin bu ülkenin hukuk tarihine kara bir leke olarak geçtiğinin bilinmesini isterim. Mahkemenin üzerinde kurulmaya çalışılan baskı, şahsıma yönelik hakaretler, tüm bu hareketlere ülkedeki bütün kurumların sessiz kalması, ardından ceza yargılamasında yaşanan hukuk skandalları, ceza sonrası idari bir kurum tarafından mahkeme kararının hiçe sayılması benim için artık bu sistemde görev ifa etmenin hiçbir anlam ve öneminin kalmadığını göstermiştir.

SANIKLARIN ÖDEMESİ GEREKEN PARAYI AKP TEMSİLCİSİ GETİRDİ

Tacan Reynar'a, dava sürecinde sosyal medya üzerinden yapılan tehditler nedeniyle polis koruması verilmişti. Şubat ayında görülen duruşmada, sanıkların hasarı karşılamak üzere mahkemeye verdikleri 17 bin 450 liralık parayı AKP Kıbrıs temsilcisi Mehmet Demirci’nin zarf içinde getirmesi de basına yansımıştı.

Afrika gazetesine saldırı ve Cumhuriyet Meclisi'nin çatısına çıkılarak bayrak açılması olaylarıyla ilgili haklarında 7 suçtan dava açılan 6 kişiye, 2 ile 6 ay arasında hapis cezası verilmiş, davada suçlu bulunarak hapse gönderilen kişiler, Mayıs ayı başında şartlı tahliyeden yararlanarak serbest bırakılmıştı.

Afrika gazetesi, TSK'nin Afrin operasyonuyla ilgili manşeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilmiş ve ardından saldırıya uğramıştı.

KTÖS: ANKARA PARA TEHDİDİYLE HER İSTEDİĞİNİ YAPTIRIYOR

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından dün yayımlanan bir basın açıklamasında Reynar'ın istifasının bir kırılma noktası olduğu belirtildi. Elcil açıklamasında "Türkiye’nin Kıbrıs’taki, makamları ve onun yerli işbirlikçilerinin yargıya müdahalesi sonucu bir yargıcın istifa etmesi ülkemiz tarihine geçen çok önemli bir kırılma noktasıdır. Yasama ve yürütmeyi tamamı ile kontrol eden Ankara Hükümeti, para tehdidi ile her istediğini yaptırmaktadır" dedi.

'YARGININ TÜRKİYE'YE ENTEGRASYONU OPERASYONU'

Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, polis teşkilatı ve Merkez Bankası'nın Türkiye’ye bağlandığı belirtilen açıklamada, tüm hareketlerin internet üzerinden takip ve kontrol edildiği ifade edildi. Okulların da Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması için çalışma yaptığını kaydeden Elcil, "Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye’ye bağlama faaliyetleri çerçevesinde şimdi de yargının Türkiye’ye entegrasyonu için düğmeye basılmıştır" dedi.

'TÜRKİYE SALDIRGANLARI KORUMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ GAYRET GÖSTERDİ'

Afrika gazetesine yönelik "T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösteren açıklaması, yapılan saldırıya katılanların TC makamlarınca olağanüstü gayret sarf edilerek korunması bu müdahaleyi açıkça ortaya koymaktadır" diyen Elcil, gazeteye yapılan saldırının ardından ülkede yaşanan gelişmeleri şöyle sıraladı:

1- TC Elçilik yetkililerinin saldırganları tutuklu bulundukları karakoldan serbest bırakmaları,

2- Savcılığın, saldırganların tutukluluk halinin kısa tutulması için jet hızı ile davaları dosyalaması,

3- Savcılığın saldırganların suçunu hafifletmek için meclise yapılan saldırı ile Afrika Gazetesi’ne

yapılan saldırıyla ilgili davaları ayrı ayrı dosyalaması,

4- TC Elçilik görevlilerinin saldırganları cezaevinde ziyaret etmeleri,

5- Dava devam ederken, yargı mekanizmasının baskı altına alınmaya çalışılması

6- Polis tarafından arandığı söylenen 9 şahsın hâlâ daha bulunmaması,

7- Aranan 9 şahıstan birinin öğretmen sendikalarının İlahiyat Koleji eyleminde saldırganlardan

biri olması,

8- Hapiste olan saldırganların 'Şartlı Tahliye Kurulu' marifeti ile serbest bırakılmaları.

Tüm bunların yargıya açık müdahale olduğunu ve yargıç Tacan Reynar’ın istifa nedenlerinden birinin bu olduğunu açıkça ortaya koyduğu belirten Elcil, "İstifa eden yargıcın yaptığı açıklamada açık açık yazmasına rağmen yargı adına yapılan açıklamada ise bunun gizlenmeye çalışılması, TC makamlarından gelen baskının büyüklüğünü göstermektedir. Tüm bu yaşananlardan sonra adamızın kuzeyinde hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsızlığından ve demokratik hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir" dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, açıklamasında, "İstifa eden yargıcı cesaretinden ve yurtseverliğinden dolayı kutlar, TC’nin garantörlüğünün ne demek olduğunu bize gösterdiği için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

