Kuzey İrlanda’da şüpheli araçta patlama

Kuzey İrlanda’nın Derry kentinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından polis bölgeyi boşaltırken, şüpheli bir başka araç inceleme altına alındı.

Kuzey İrlanda polisinden yapılan açıklamada Derry kentinde yerel saatle 20.15'te park halindeki bir araçta patlama meydana geldiği bildirildi.

Can kaybının veya yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölge boşaltıldı, şüpheli bir başka araçta inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kuzey İrlanda'da uzun süredir bombalı saldırılar yaşanmazken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreciyle birlikte bölgede yeniden gerilim yaşanabileceği düşünülüyordu.

İrlanda ile Kuzey İrlanda arasına yeniden sınır örülmesine karşı çıkan İrlandalılar, AB'den çıkış anlaşmasında sorunun çözülmesini istiyor.

Ancak İngiltere yönetimi AB'den anlaşmasız çıkışa doğru gidiyor.