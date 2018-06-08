Kuzey İrlanda İngiltere’den bağımsızlık konusunda kararsız

BBC’nin Kuzey İrlanda’da yaptığı araştırmaya göre Kuzey İrlanda’da İngiltere’den ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti’ne katılmak isteyenlerin sayısı arttı. Araştırma raporunda, bu sonuç üzerinde Brexit’in önemli bir etkisi olduğu belirtildi.

Lucid Talk’ın BBC için yaptığı ankete göre, Kuzey İrlanda’nın ayrılması için yapılacak bir referandumda nasıl oy verecekleri sorulduğunda ankete katılanların sadece yüzde 45'i İngiltere’ye bağlı kalmak için oy vereceklerini söyledi. Ankete katılanların yüzde 42,1’i İrlanda Cumhuriyeti’yle birleşilmesi gerektiğini düşünürken yüzde 12,7’siyse kararsız olduğunu belirtti.

Mayıs ayında yapılan ankete dair BBC’nin hazırladığı raporda İngiltere’ye bağlı kalmak isteyenlerin sayısının azalmasında Brexit’in önemli rolü olduğu görüşü yer aldı. Lucid Talk’ın anketine katılanların yüzde 28’i daha önce Kuzey İrlanda’nın İngiltere’ye bağlı olmasını gerektiğini düşündüklerini ancak Brexit’ten sonra Kuzey İrlanda’nın İrlanda Cumhuriyeti’ne katılması gerektiğini düşünmeye başladıklarını belirtti.

VARADKAR: ADA REFERANDUMA HAZIR DEĞİL

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar, BBC Radyosu’nda verdiği bir söyleşide referandum fikrinin şimdilik kötü bir fikir olacağını ve Ada’nın buna hazır olmadığını söyledi. Neden kötü bir fikir olacağı konusundaysa “öncelikle bu referandumu kaybederiz” diyen Varadkar, ikinci sebep olaraksa böyle bir karar için sadece çoğunluk sağlanmasının yetersiz olacağını savundu.