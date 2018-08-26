Kuzey Irak'ta dört parti yeni bir ittifak ilan etti

Kuzey Irak'ta Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslam Birliği ve Kürdistan İslami Topluluk Partisi yeni bir ittifak ilan etti.

Kuzey Irak'taki dört muhalefet partisi, bugün Süleymaniye kentinde bir araya gelerek yeni bir ittifak ilan etti.

Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan İslami Topluluk Partisi temsilcileri yaptıkları toplantıdan sonra basın toplantısı düzenledi. Partilerin Irak Temsilciler Meclisi’nde bir ittifak oluşturduğu belirtilen basın toplantısında, parti temsilcileri Kürt halkının haklarını güvence altına alabilmek için ortak program çerçevesinde çalışacaklarını vurguladı.

Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) ayrı hareket etme kararı alan muhalif partiler yaptıkları ortak basın toplantısında “İlan edilen bu ittifak Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları çözmek, Kürtlerin anayasal haklarını güvence altına almak ve tartışmalı bölgelerde durumu normalleştirmek gibi sorunlara çözüm bulmayı amaçlamaktadır” denildi.

Değişim Hareketi (Goran), Demokrasi ve Adalet İttifakı, Kürdistan İslami Birliği, Kürdistan İslami Topluluk Partisi şaibeli geçtiği gerekçesiyle seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Irak genelinde yapılan milletvekili seçimlerinin ardından birçok siyasi parti seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle itirazlarda bulunmuştu. Öte yandan, Kuzey Irak'ta genel seçim sonuçlarına göre KDP birinci, KYB ikinci sırada yer almıştı. Seçimlerin galibi