Kuveytli din adamı: Salah'ın omzu oruç tutmayı bıraktığı için sakatlandı

Kuveytli bir din adamı, Şampiyonlar Ligi finalinde omzu çıkan Muhammed Salah'ın, oruç tutmayı bıraktığı için 'Allah tarafından cezalandırıldığını' söyledi.

Kuveytli bir din adamı, Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki omuz sakatlığını, maçtan önce oruç tutmayacağını açıklayan Salah'ın "Allah tarafından cezalandırılması" olarak yorumladı.

Mübarek el-Bathali adlı din adamı, geçtiğimiz Cumartesi günü Kiev'deki Real Madrid-Liverpool karşılaşmasının "kahvaltı" için iyi bir bahane olmadığını söyledi.

El-Bathali, Arapça tweet atarak "Tanrı onu cezalandırdı. Ne yazık ki, bu yükü taşıyacak. Müslümanın hayatın akıl ve çaba ile yönetildiğine inanmadığını düşünmeyin, ama hayat Tanrı'nın elinden çıkar, ister zor olsun ister olmasın" dedi.

Din adamı, Salah'a; "Belki de yaralanma sizin için iyidir" ifadelerini kullandı.

Salah'ın omzu, Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos ile çarpışmasından sonra çıkmış, Liverpool maçı 3-1 skoruyla kazanmıştı. Salah'ın, en az üç hafta antrenmanlardan uzak kalacağı belirtilmişti.