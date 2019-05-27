Kutsumbas: YKP ile gerçek bir halk muhalefeti oluşturabiliriz

YKP Genel Sekreteri Kutsumbas, AP seçimleri ile birlikte yapılan yerel seçimleri değerlendirdi ve Haziran ayında ülkede parlamento seçimleri yapılacağını hatırlattı. Emekçileri, ilericileri bir ay boyunca yoğunlaşacak olan şantajlara boyun eğmemeye çağırdı “güçlü bir YKP ile gerçek bir fark yaratabiliriz, gerçek bir halk muhalefeti oluşturabiliriz” dedi.

Yunanistan’da dün yapılan üçlü seçim sonuçlarına göre AP seçimlerinde YKP 236 bin oyla dördüncü parti oldu ve Avrupa Parlamento’sunda iki vekille temsil edilecek. Syriza’nın gerilediği, Yeni Demokrasi’nin ise oyların %33’ünü elde ettiği seçimlerde YKP oyların %5.5’ini alırken faşist parti Altın Şafak beşinci sıraya geriledi.

YKP yerel seçim kampanyasını Laiki Sysperiosi (Halkın Birliği) adı altında bir ittifakla yürütmüştü. Tamamına yakını açıklanan sonuçlara göre geçtiğimiz yıllarda YKP’nin çoğunlukta olduğu Patras, Kesariani, Petropolis, Chaidari ve Ikaria belediyelerinde de Laiki Sysperiosi adayları yüksek oy oranları yakaladı. Bu adaylar belediye başkanlık seçimlerinde gelecek hafta yapılacak olan ikinci tura kaldı. Seçimin tamamlandığı belediyelerin ise çoğunda belediye meclislerindeki sandalye sayısının arttığı, yüzlerce belediye meclis üyesinin Laiki Sysperiosi saflarından seçildiği kaydedildi.

'SEÇİM SONUÇLARI HALKIN ALEYHİNDE'

Sonuçların açıklanmasının ardından YKP adına ilk açıklamayı yapan Genel Sekreter Dimitris Kutsumbas, seçim sonuçlarının Syriza ile Yeni Demokrasi arasında, yani AB ve NATO’yu destekleyen iki büyük parti arasında bir kez daha halkın aleyhinde bir el değiştirme olduğuna dikkat çekti. Kutsumbas özellikle bu iki partinin arasında gidip gelen kutuplaşmanın, yalan vaatlerin, şantajların, henüz hâlâ kendi gücüne güvenmeyen halkı yönlendirdiğine ve seçimlere bu atmosferde gidildiğine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği’nin halk karşıtı direktiflerini hükümetlerin, tüm diğer partilerin yer aldığı bölgesel ve yerel yönetimlerin uyguladığını ifade eden Kutsumbas, hem Yunanistan’da hem Avrupa’nın genelinde güçler dengesinin oldukça olumsuz olduğunu, halk hareketinin dinaik ve güçlü bir karşı çıkış örgütleyemediğini ifade eden Kutsumbas, büyük halk kesimlerinin taleplerini geri çektiğine, eylemsizlik ve bunun sonucunda yenilgi psikolojisine girdiğine dikkat çekti. Öte yandan seçim sonuçlarının aynı zamanda YKP’nin halk nezdinde istikrarlı bir güç olduğunu gösterdiğini vurguladı ve bu gücün artacağını söyledi.

Şimdi önlerinde Haziran ayında yapılacak parlamento seçimlerinde verilecek mücadelenin durduğunu ifade eden Kutsumbas, bu mücadeleyi iyimserlikle vereceklerini, Syriza, Yeni Demokrasi ve diğer partiler arasındaki tekil farklılıkların özünde aralarındaki stratejik ortaklığı değiştirmediğini ve derinleşecek olan çelişkileri ortaya koymaya devam edeceklerini söyledi. Emekçileri, ilericileri bu ay boyunca yoğunlaşacak olan şantajlara boyun eğmemeye çağırdı, “güçlü bir YKP ile gerçek bir fark yaratabiliriz, gerçek bir halk muhalefeti oluşturabiliriz” dedi.

“One” kanalına yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının işçiler için olumsuz olduğunu ifade eden YKP AP vekil adayı Grigory Lyonis, halkın muhafazakâr seçeneklere yönelmesinde sermayenin tüm taleplerini yerine getiren Syriza’nın büyük payı olduğunu ve Yeni Demokrasi ile birlikte kendilerinden başka alternatif olmadığı fikrini yaratmada etkili olduğunu ifade etti.

Öte yandan seçim sonuçlarının detaylı incelendiğinde geçmişte Syriza’ya güvenmiş olan bazı kesimlerin bugün YKP’ye yöneldiklerini gösterdiği kaydedildi.

KOMÜNİSTLER AVRUPA'DA OYLARINI ARTIRDI

Seçimlere kısa bir zaman kala katılma hakkı elde eden ve İspanya genelinde kampanya yürüten İspanya İsçileri Komünist Partisi PCTE’nin iki adayı Astruias bölgesinin Degaña belediyesinde belediye meclis üyesi olarak seçildi.

Marco Rizzo’nun Genel Sekreterliği’ndeki Partito Comunista ise %0.88 oy aldı. Avrupa Parlamentosu’nda bir sandalye elde edemese de bu sonuç 2018’deki %0.33 oy oranının oldukça üzerinde bir seçmen sayısı anlamına geliyor.

Macaristan’da ise seçime katılan dokuz partiden biri olan Macaristan İşçi Partisi oyların %0.46’sını aldı. Parti, bu seçimlerde merkez partilerin zayıflamış olduğuna dikkat çekerek, bu durumun kendilerine büyük görevler yüklediğini açıkladı.

Seçim sonuçlarına göre AKEL’in iki, Portekiz Komünist Partisi ve Bohemya-Moravya Komünist Partisi’nin de birer vekili parlamentoya seçildi. AKEL’in seçilen iki vekilinden biri Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek.