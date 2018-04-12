Kutsumbas: Bölge halklarının paylaşamadıkları hiçbir şey yok

Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, yaşanan tehlikeli gelişmelerden duyduğu kaygıyı belirterek bölge halkları arasında hiçbir ayrılık olmadığını dile getirdi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Komünist Toplantısı'na katılan Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas "Halkımızın Balkanlar, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki komşu halklarla paylaşamadığı hiçbir şey yoktur" dedi.

Emperyalist savaş tehlikesiyle ilgili kaygılarını dile getiren Kutsumbas, Türkiye’nin Ege ve Kıbrıs’taki tutumunu da değerlendirdi. Kutsumbas şunları kaydetti:

"Birçok savaş gemisinin, hava kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği, rekabetin yoğunlaştığı, buna bağlı olarak çatışmaların keskinleştiği ve Avrupa'da, Doğu Akdeniz'de ve Ortadoğu'da genel emperyalist savaş tehlikesinin yaratıldığı Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tehlikeli gelişmelere dair endişeliyiz ve karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Türkiye'nin Ege'de ve Kıbrıs'taki saldırganlığının ve kışkırtmacılığının yoğunlaşmasını bu çerçevede değerlendiriyoruz."

Yunanistan'ın tüm emperyalist ittifaklarla ilişkisini kesmesi için Yunan halkını mücadeleye çağıran Kutsumbas, bölge halklarının birbirleriyle paylaşamadıkları hiçbir şey olmadığının altını çizdi. "Bu bağlamda yoksulluk, savaş ve insanın insana sömürüsünü üreten bu düzene karşı dostluk, dayanışma, ortak hareket, barış ve refah için mücadeleyi yükseltmek gerekiyor" diye konuştu.