Kushner 'yüzyılın fırsatı' dedi, Filistin'den 'ölü doğmuş' açıklaması geldi

ABD’nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye öne sürdüğü planın yürütücüsü Jared Kushner, Manama’da düzenlenen çalıştayda ‘yüzyılın anlaşması’ yerine ‘yüzyılın fırsatı’ sözünü kullandı. ABD’nin planına başından beri karşı çıkan ve çalıştaya katılmayan Filistin ise planın ölü doğduğunu açıkladı.

ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak lanse ettiği ve İsrail-Filistin sorununa çözüm getireceğini ileri sürdüğü planın ilk kısmı Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen ekonomi çalıştayında ele alınıyor.

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner çalıştayda yaptığı konuşmada “yüzyılın anlaşması” sözünden vazgeçti ve “Bu çaba eğer liderlerin sürdürmeye cesaretleri varsa yüzyılın fırsatı diye anılsa daha iyi olur” dedi.

Planın yürütücüsü Kushner iki günlük çalıştayın açılış konuşmasında Filistinlilere “Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizin için” diye seslendi.

İSRAİL İŞGALİNDEN SÖZ EDİLMEDİ

Kushner konuşmasında İsrail işgalinden hiç söz etmedi.

Çalıştayda siyasi konuların konuşulmayacağını söyleyen Kushner, “doğru zamanda” bunun da konuşulacağını kaydetti.

Kushner “Açık söylemek gerekirse Filistin halkı için ekonomik büyüme ve refah, soruna kalıcı ve adil bir siyasi çözüm getirmeden mümkün değil” dedi. Kushner siyasi çözümü “İsrail’in güvenliğini garantiye alan ve Filistin halkının itibarına saygı gösteren” diye niteledi.

Dünyanın pek çok yerinden yatırımcının “doğru konseptin oluşturulması halinde Filistinlilere yardım etmek niyetinde olduğunu” savunan Kushner “Bir ekonomik yol üstünde anlaşmak daha önce çözülemeyen siyasi sorunların çözümü için gerekli bir ön koşul” dedi.

Kushner hazırladıkları planın Filistinlilerin gayri safi milli hasılasını 10 yılda ikiye katlamayı, bir milyondan fazla iş oluşturmaya ve yoksulluk oranını yüzde 50 oranında azaltmayı içerdiğini savundu. Ayrıca planın ekonomik bölümünün önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım içerdiğini söyledi.

Bahreyn’de düzenlenen "Refah ve Barış Çalıştayı"na ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin başkanlık ediyor. Heyette Kushner’ın yanısıra ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ve Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Kevin Hassett de yer alıyor

FİLİSTİN: ÇALIŞTAY ÖLÜ DOĞDU

Haaretz’in bildirdiğine göre Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sözcüsü Manama’daki çalıştayla ilgili “ölü doğdu” açıklaması yaptı.

Sözcü Arap Barış Girişimi ve BM Güvenlik Konseyi kararları olmadan herhangi bir barış planının olamayacağını söyledi. Kushner çalıştay öncesi yaptığı açıklamada “İsrail-Filistin meselesinde bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak” demişti.

Filistin ABD’nin öne sürdüğü plana başından beri karşı çıkıyor ve çalıştayı boykot ediyor. Batı Şeria ve Gazze’de de çalıştayı protesto eylemleri düzenleniyor. Gazze’deki gösterilerde 3’ü gerçek mermiyle olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi.