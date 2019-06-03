Kushner: Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı var ama...

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner, Filistin'in geleceğine ilişkin konuştu. Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı olduğunu belirten Kushner, öz yönetim konusunda 'kesin bir şey söyleyemiyorum' açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, ancak öz yönetim konusunda kesin bir şey söyleyemediğini belirtti.

"İki devletli çözüm"e ilişkin sorulara kesin bir yanıt vermeyen Kushner, "Kendi kaderini tayin hakkına sahip olduklarını düşünüyorum, ancak güncel bir plan oluşturana kadar detay veremiyorum" dedi.

Kushner, Filistin'in İsrail'in müdahalesi olmadan yönetilip yönetilemeyeceğine ilişkin soruya "Bu çok güzel bir soru. Bunu göreceğiz. Zamanla bağımsız bir yönetim becerisine sahip olabileceklerini umuyorum. Filistin'in düzgün işleyen bir adalet sistemine, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, tüm dinlere saygı göstermeye ihtiyacı var" yanıtını verdi.

Filistin'in kendisine neden güvenmediğinin sorulması üzerine Kushner, "Buraya bana güven duyulması için gelmedim. Filistin'in planlamayı iyi bir yaşam sunup sunmamasına göre değerlendireceğine inanıyorum" dedi.

Filistin yönetimi, ABD'nin bu ay Bahreyn'de düzenleyeceği barış konferansına katılmayacağını açıklamıştı.