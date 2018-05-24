Kuşbakışı eşitsizlik: Aynı mahalledeler ama aynı gemide değiller

Fotoğrafçı Johnny Miller, bir insansız hava aracıyla eşitsizliğin fotoğraf ve videolarını çekmeye çalıştı. Çekimlerde, Güney Afrika'nın ve dünyanın bazı diğer en büyük kentlerindeki birbirine bitişik zengin ve yoksul mahalleleri gözler önüne seriliyor. Fotoğraflarda, patron sınıfının sık dile getirdiği "Hepimiz aynı gemideyiz" sözünün de palavra olduğu da gözler önüne seriliyor.

Fotoğrafçı Johnny Miller, bir insansız hava aracıyla çektiği fotoğraf ve videolarla eşitsizliği havadan görüntülemeye çalıştı. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre John Miller "Eşitsizlik Sahneleri" projesine, öğrenim görmek için gittiği Cape Town'da havaalanı yakınlarındaki mahallelerde gördüğü eşitsizlikten esinlenerek başladı. Miller Güney Afrika'dan sonra, Mumbai, Mexico City ve Nairobi'de çekimler yaptı. Miller insansız hava araçlarıyla, yaşam koşullarındaki eşitsizliğe dair daha iyi bir perspektif yakaladığını söylüyor. Miller "Sosyal dokumuzdaki eşitsizlikler çoğunlukla saklı ve yerden görmesi zor. Binaların kendileri de dahil, görsel engeller şehirlerimizde inanılmaz bir eşitsizliğin yan yana olduğunu fark etmemizi engelliyor" diyor. John Miller ayrıca, çalışmasının insanların eşitsizliği konuşmaya teşvik etmesini umuyor. İşte o kuşbakışı fotoğraflar: