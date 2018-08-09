'Kürtlerin, Şam'la anlaşmaları hayal bile edilemezdi'

Rus İzvestiya gazetesi, Suriye'de ABD ile ortaklık kuran Kürt örgütlerinin bir süredir Suriye yönetimiyle temas kurmasına ilişkin, 'Kürtlerin, Suriyeli yetkililerle anlaşmaya varabilmeleri, kısa süre önce hayal bile edilemezdi' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de uzun yıllardır ABD ile birlikte hareket eden Kürt örgütlerinin Suriye yönetimiyle temas kurmaya başlamasına ilişkin Rus İzvestiya gazetesinde bir değerlendirme yer aldı.

SDG'nin Suriye yönetimiyle kurduğu temaslara yer veren gazete, bunun kısa süre önce hayal bile edilmeyeceğini yazdı.

Sputnik'in aktardığı İzvestiya değerlendirmesi şöyle:

Suriyeli Kürtler, son zamanlarda merkezi yönetimle yakınlaşmaya yönelik bir dizi adım attı. Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı olan Demokratik Suriye Meclisi'nden (DSM) bir heyet, Şam'ı ziyaret etti.

Bu günlerdeyse o görüşmede Kürtlerin kontrolünde olan topraklarda Suriyeli yetkililerle birlikte ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Bunun öncesinde de Kürtlerin büyük öneme sahip bir dizi altyapı tesisini Şam'ın kontrolüne teslim ettiği yönünde haberler yayınlandı.

Buna ek olarak medya kaynakları, Kürtlerin kontrol ettikleri bölgelerde çıkan petrolü elektrik karşılığında Suriye'deki petrol işleme istasyonlarına aktarılması için Şam'la anlaşmaya vardıklarını yazdı.

İzvestiya, her ne olursa olsun çok kısa bir zaman önce Kürtlerin, Suriyeli yetkililerle bu tür anlaşmalara varabileceğinin hayal edilmesi bile güç olduğunu ifade etti.

İzvestiya'ya göre Washington'un varlığını arkasına alan Kürtler, kendi devletlerini kuramasalar da en azından geniş bir özerklik kurabileceklerini anlamış olmalıydı. Ancak daha sonraki gelişmeler, ABD'nin üzerine oynanan oyunun hesaplanan sonucu getirmediğini gösterdi.

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ABD ve Türkiye'nin geçtiğimiz haziranda anlaşmaya varmasıyla Kürt birlikleri Menbiç'ten çekildi. Bu anlaşmanın sonucunda Kürtler, koşulsuz olarak Şam ile müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

İzvestiya'ya göre, şimdiki şartlarda Kürtler için belki de en ideal alternatif, Rusya'nın geçen yıl sunduğu ve Kürtlere Arapça ve Kürtçeyi eşit derecede kullanma hakkı tanıyan kültürel bağımsızlık önerisinin bulunduğu Suriye anayasası taslağı olabilirdi. Ama belki de son haftaların en büyük başarısı, Kürtlerin nihayetinde şu anki ihtilafta ana müttefiklerinin er ya da geç bölgeden çekilecek olan ABD'nin değil, asıl Suriye yönetiminin olduğu gerçeğinin farkına varmış olmaları.