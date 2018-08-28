Kürtaj yasasının reddedilmesi üzerine 3 bin kişi katoliklikten çıktı

Arjantin’de kürtaja izin veren yasanın reddedilmesinin ardından 3 bin kişi Katolik Kilisesi'nin ve dinci gericiliğin siyasetteki yerinden rahatsız olduğu için katoliklikten çıktı.

Arjantin’de kürtaj yasasının Meclis'ten geçmemesinin ardından dini kurumlar büyük tepki çekti. Katolik Kilisesi'nin özellikle kürtaj yasası tartışmalarına müdahalelerinden dolayı Arjantin İçin Laiklik Koalisyonu’nun (CEAL) çağrısıyla 3 bin kişi katoliklikten ayrıldıklarını açıkladı.

Katoliklerin sayısının azalması hükümetin kiliseye verdiği ekonomik kaynakları azaltmayacak ancak CAEL bu tür rakamların kamuoyuna açık tartışmalarda sunulduğunu söylüyor.

CAEL, topladığı "dinden çıkma" dilekçelerini Buenos Aires piskoposluğuna Cuma günü teslim etti ve "dinden çıkmak için gereken bürokratik prosedürlerin" basitleştirilmesini talep etti.

"Benim adıma değil" adlı laiklik savunucusu kampanya ve CAEL üyesi Pao Raffetta, Cuma günü yaptığı basın toplantısında, hareketin çoğunlukla halk sağlığı konularında kilise müdahalelerine karşı çıkan feministler, trans bireyler ve lezbiyenlerden oluştuğunu söyledi.

Raffeta, "Kilisenin sağlık ve eğitim konusundaki müdahaleleri haklarımızın ihlaline sebep oluyor" dedi ve "Çocukların rızaları olmadan vaftiz edilmesi gibi saçma şeyler oluyor... Ve çocuklar ebeveynlerinin izinlerine rağmen 18 yaşına kadar dinden çıkamıyorlar" yorumunda bulundu.

CAEL'den Analia Mas da, şu anda Arjantin'de bulunan evlilik için yasa tasarısına, Jorge Mario Bergoglio'nun (yani Papa Francis'in) yönettiği Katolik Kilisesi'nin bariz bir şekilde karşı çıktığını hatırlattı.

Hareket ayrıca, yalnızca laik devletin bu tür kurumların müdahalesi olmaksızın daha eşitlikçi bir toplum için uygun araçlar sağlayacağını savunarak Arjantin'deki her dini kurumun Katolik Kilisesi'nin faydalandığı olanaklardan faydalanması önerisini de reddediyor.

KATOLİK OLMAK VE KATOLİKLİKTEN ÇIKMAK BÜROKRATİK BİR SÜREÇ

Arjantin’de vaftiz işleminin ardından kilisede resmi olarak kayıtlar tutuluyor ve dine mensup olmak bürokratik bir süreç anlamına geliyor. CAEL yaptığı açıklamada, "Kilise, kadın oyu, mutlak boşanma, sivil ve eşit evlilik, cinsiyet kimliği, yardımlı döllenme ve kürtajın yasallaştırılması gibi hakların tanınması ve genişletilmesi için her türlü girişime karşı çıktı. Yurttaşlarına en uygun yaşam planlarını seçme olanağını garanti eden tek düzen laikliktir" ifadelerini kullandı.

Parlamentonun kürtaj tasarısını reddettiği gün olan 8 Ağustos'ta 1300 civarında kişi dinden çıkma başvurusunda bulunmuştu. Bu tarihi günden sonra, farklı illerdeki insanlar CAEL modelini çoğaltmaya ve dilekçe toplamaya başladı.

Katoliklikten çıkabilmek için resmi belgelerin yanı sıra kişinin vaftiz edildiği kilisenin de kayıtları gerekli.

Arjantin Bakanlar Kurulu Başkanı Marcos Peña, 2018 Mart ayında kiliseye kamu fonlarından 130 milyon 421 bin 300 peso (yaklaşık 4,2 milyon ABD doları) ödenek ayırmıştı. Bu olay laiklik tartışmalarını ve kiliseyi devletten ayırma ihtiyacını tekrar gündeme getirmişti.